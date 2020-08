Barceló quiere que le abran los push (Video)

Después del anuncio de la reapertura de negocios como salones de belleza y comercio al por menor, el instagrammer Barceló le tiene una pregunta al ministro de salud, Luis Sucre: ¿Y los push pa' cuando?

"Ey, una persona no puede ir al banco y al salón de belleza, a todos lados, en 2 horas. Pero en cambio si tú abres los push, a mí me sobra el tiempo porque hay manes como yo que sufrimos de eyaculación precoz, eso es bip bip bip, un bistecito de dos vueltas y pa' la casa, mi rey", exclamó.



"Hey, la gente quiere hacer el amor, la gente quiere tener relaciones sexuales. Son 5 meses despelucándose la cotorra. Ey loco, danos aire".

"Tú crees que a mí me preocupa contagiarme de coronavirus en un Push? No me he contagiado de una ETS en 35 años. Ahora me voy a contagiar de coronavirus", insistió Barceló. "¡La gente quiere sexo. Eso le quita el estrés a la gente!".