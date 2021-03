Barú, productor de destacados peloteros chiricanos

La región del Barú en Chiriquí, se ha caracterizado por la exportación del banano más que cualquier otro producto. Es una zona productora del agro, que también desarrolla el aceite de las palmas aceiteras, frijoles diversos, arroz, granos, caña de azúcar, productos de exportación.

Pero también a lo largo de la historia, de esa región y de las fincas bananeras, han surgido excelentes peloteros que defendieron los colores de la provincia y otros llegaron más allá de un sueño. Todos llegaban al estadio Río Mar a sus prácticas y juegos.

Hoy se inaugura el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil en el estadio Glorias Deportivas Baruense. Un encuentro entre los dos equipos chiricanos, que ya son rivales de consideración. En el 2002, Chiriquí venció a Occidente por 7-2, señala el historiador Arturo Céspedes.

El nuevo estadio "Estrellas Deportivas Baruense", será inaugurado con el partido. Un doble honor.

Haciendo un poco de historia, en Puerto Armuelles, nació el ex grandes ligas Omar Moreno Quintero, estrella en su momento de los Piratas de Pittsburgh.

En el Nacional de 1969 bateó de 12-7 y en un juego sonó de 4-4. Condujo a Panamá al subcampeonato Mundial de 2003 y fue director del INDE. Se destacó en el atletismo en los 100 y 200 metros y salto triple.

De esa región productora, hubo un lanzador derecho estupendo: José Lizondro "El Hijo de Doña Paula".

Lizondro lanzó para Chiriquí, ganó 32 juegos en la pelota profesional, lanzó un no hit no run al equipo Novatos, y llevó al Chiriquí-Bocas al campeonato de la serie Interamericana, en 1963 al ganarle al Bóer de Nicaragua por 5-0. En el nacional de 1956 venció a Los Santos por 8-3. En toda su carrera ganó alrededor de 150 partidos, con tres no hit no run, dos en Estados Unidos.

Y que decir de Alfin "Ñato" Weddenbur, pimentoso paracorto, campeón bate en el nacional de 1959 con promedio de 445. Era tremendo en las bases y también jugó profesional. En 1959 se estafó siete bases para ser el líder.

Y quién no recuerda a Arturo "Congo" Sanjur, ganador de la triple corona en 1967 con promedio de bateo de 500, 3 jonrones y 11 carreras remolcadas. Jugaba la antesala.

Otro grande, Beto Macre, una aspiradora en la 3b y un super director. Gloria baruense, de Chiriquí y del país. LLeva 9 títulos nacionales, una marca envidiable.

Que decir de jugadores como Didacio Camargo, un zurdo recio, quien ponchó a 18 herreranos, en 1967, Federico Alexander, Chalo González, Luis Valdés, Clarence Richards, Rojito González, Ernesto Fosaty, Luis Bustos, "Porotito" Jones, Chabelo Lizondro, los 4 hermanos Moreno, Héctor Valdés, Bolívar Aizprúa, Valentin Cedeño, y otros más. Glorias Baruense es un nombre que arropa a todos los peloteros de esa región.

Chiriquí Occidente ingresó al panorama nacional en 1997 y desde ese momento hay dos equipos chiricanos en los Nacionales.

En 2002, los dos Chiriquí inauguraron el Nacional Juvenil en el viejo estadio.

Los campeonatos Juveniles se iniciaron en 1962 y se realizaron hasta 1964 y no fue hasta 1971 cuando se reanudaron. Los chiricanos llevan 9 títulos.

(Agradecimiento a Beto Macre, Moracho Morales y Arturo Céspedes, un anotador y compilador de los buenos). Gente del béisbol que no se pone vieja.