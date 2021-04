Benicio aspira a presidir la Asamblea y a Panamá

El diputado del PRD, Benicio Enacio Robinson Grajales dejó al descubierto sus aspiraciones a la Presidencia de la Asamblea Nacional y para postularse a la Presidencia de la República en los comicios del 2024.

"Si hay alguien aquí que tendría que ser merecedor de ser presidente de la Asamblea soy yo, porque me he ganado siete períodos. Y ¿quién aquí de los diputados tiene siete períodos?", expresó el también presidente del PRD, matizando que "primero está mi país, mi pueblo y mi familia".

Robinson tiene 61 años de edad y 40 años de ser diputado del circuito 1-1 en la provincia de Bocas del Toro.

Según el diputado, los medios de comunicación le hacen mucho daño solamente por saber que Benicio Robinson aspira. "No sé cómo le van hacer a los medios cuando Benicio diga que quiere ser presidente de la República, se van a desmayar unos pocos", sostuvo.

Benicio afirmó que como cualquier ciudadano tiene derecho a aspirar a la presidencia de la República. "Para eso soy político, y dentro de eso yo no soy el que puede decir que soy independiente, yo soy presidente del Partido Revolucionario Democrático, pertenezco 42 años inscrito en este Partido y si me tocara ir (como candidato) voy a ir como parte de este partido y respaldado por este partido".

Sin embargo, aclaró que esa no es su misión ahorita, ya que es lo que ha dicho Nito Cortizo: trabajar primero antes de venir andar pensando en una campaña electoral del 2024, los que piensan en eso no piensan en Panamá.

En medio del primer debate al Proyecto de Ley 594 que promueve el Desarrollo de Categorías Menores de Béisbol e incentiva el establecimiento de sede de Academias de Béisbol Profesional, el diputado anunció que no se va a reelegir como presidente de la Federación Panameña de Béisbol de Béisbol (FEDEBEIS).

"Para los que todavía están inquietos que Benicio está en el béisbol, mi periodo vence en el 2023-2024, y como la ley 50 establece que no me puede reelegir, entonces para que duerman bien y que puedan tener tranquilidad que Benicio no se va a reelegir en los próximos periodos, ni está haciendo un proyecto de ley para Benicio Robinson", afirmó.