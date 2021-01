BlandÃ³n: Discurso de Nito no estuvo a la altura. Pide a la oposiciÃ³n unirse

El presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blando afirmó hoy que el discurso del presidente Laurentino Cortizo en la Asamblea Nacional de Diputados no estuvo a la altura de la coyuntura histórica y no reflejo la realida de la mayoría de los panameños.

En un video de 13 minutos y 34 segundos, el panameñista explicó el por qué consideró que el mandatario no dijo nada concreto sobre los aspectos que le interesan al país, como el tema de la vacuna contra el COVID-19.

Blandón indica tener información de que el país realizó una transferencia de pago a los laboratorios Pfizer la semana pasada causando el retraso para la llegada de la vacuna, aunque dejó claro que esperaba que fuera el mandatario quien confirmara la información.

También cuestionó que Cortizo no ofreciera información sobre el día exacto en el que llegará la vacuna a Panamá, el por qué del retraso, además de cuánto y cuándo se pagó por estas.

El político también señaló la falta de información concreta sobre qué planes tienen el Estado para mejor la trazabilidad ante el aumento de casos,

Para Blandon faltó hablar del plan económico para la reactivación del país, sobre transparencia y sobre los proyectos de ley que se comprometió a presentar siendo candido del Partido Revolucionario Democrático.

Blandón ante esta falta de acción del gobernante hizo un llamada los partidos políticos y los gremios opositores a unirse para hacerle frente a la situación que vive el país.

Asegura que Panamá en el 2020 fue el país que más decreció en la región y actualmente es el líder del número de contagios y muertes por 100 mil habitantes.





Contenido Premium: 0