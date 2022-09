Bolota: "No tengo nada en contra de los policías"

El diputado perredista Jairo "Bolota" Salazar negó algún roce con la Policía Nacional, esto como reacción a la presentación de un anteproyecto que busca suspender los ascensos laborales y sacar de las calles a los oficiales que no tengan el peso ideal, según su estatura.

"No tengo nada en contra de los policías", escribió el diputado perredista en su cuenta de Instagram, un mensaje que acompañó con un video en el que se le podía observar en ropa deportivo y en lo que parecía un gimnasio.

Para el diputado perredista la labor que realizan los uniformados no es fácil y para desempeñarla deben tener una buena condición física por su propio bien y el de la población.

El político también compartió la dolorosa experiencia personal de perder a una hija de 28 años por obesidad y la lucha que libró por varios años por el sobrepeso, que desencadenó padecimientos de elevados niveles de presión arterial y del corazón, esto último, lo que le costó la vida el año pasado.

Boloto dejó claro que "lejos de ser un tema de bulling, venganza o como quieran llamarlo es una tema de vida o muerte. Por eso trabajo en un anteproyecto de ley para poder ayudar a personas con obesidad mórbida".

La propuesta de Bolota contempla un programa de acondicionamiento físico, y aquellos oficiales que no cumplan con las condiciones requeridas, pasarán al área administrativa, hasta que regulen su peso.

"Si tú no tienes el peso de acuerdo a tu estatura, se te va a frenar el ascenso, y no solamente eso, si no tienes el peso ideal, te vamos a sacar de las calles y te vamos a poner como secretario en un pupitre, hasta que bajes de peso", explicó el político colonense.

Para Salazar, no se pueden tener a esos policías inflados que no pueden correr, no pueden subir unas escaleras, porque están cansados y aún así los suben de rango.