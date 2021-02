'Bolota' revela su faceta de cantante, le canta a su mamá y activa las redes

El diputado Jairo "Bolota" Salazar mostró una faceta de su vida en redes sociales que pocos conocían, esto al publicar un video títulado "Cómo te pago", dedicado a su mamá por la celebración de San Valentín este 14 de febrero.

Además de cantarle esta hermosa canción a su madre, también hizo varias confesiones, entre ellas, que estuvo perdido en la delincuencia y casi muere tras ser apuñalado en la cárcel.

"Recuerdo el barrio, siempre soñé con ser capo, siempre soñé con ser maleante y sonar como decían en Colón. Veía que ellos tenían las mejores mujeres, carros, le decía a mi mamá que quería ser como ellos y sonar. Quiero tener mujeres en ese estilo, pero mi mamá me decía que la única manera era estudiar y hoy le doy gracias a ella", relató.

Recalca: "También recuerdo que una vez estando detenido por cosas de pandilla, caí detenido, perdí mis amigos, se perdió todo y mi mamá era la única que estaba ahí. Estando allá dentro me metieron 16 puñaladas con un punzón. Yo le decía a ella que me sacara porque me iban ha matar. Ella dio hasta que pude salir".

El diputado termina diciendo que cambió su vida para bien y ahora puede relatar ese cambio.

Por supuesto, este medio lo contactó para saber más del tema musical, debido a que muchos quedaron con la duda, preguntando si cambiaría o mezclaría esta faceta con su trabajo.

¿De dónde salió su interés por la música?

La verdad no soy cantante, siempre le he cantado a mi mamá. Considero que tengo una voz fea y eso es algo que no voy a negar ante los medios. Mi afición por la música viene desde los 10 u 11 años, no es nueva y mi mentora es mi querida madre. Las personas piensan que ahora estoy lanzando canciones, pero lo cierto es que antes de ser diputado ya estaba soltando temas para mi madre, lo pueden checar en mi Instagram.

Las redes y que ahora soy conocido por mi trabajo lo han hecho más llamativo, pero vengo cantando desde pequeño todo tipo de canciones que tienen letras con mucho sentimiento.

El tema lo saqué por mi madre, ella está en una edad avanzada y quería darle un hermoso regalo por todo lo que me ha dado. No quiero hacer ningún "challenge" con esto, veo que la gente lo hace y a veces eso no tiene sentido.

¿Tiene pensando seguir con esta carrera y cómo la va ha mezclar con ser diputado?

No me veo para nada como un artista y mucho menos haciendo promoción de eso. La verdad sería muy complicado en estos momentos, tengo 15 años como representante de Barrio Norte, creo que ahora mismo no me interesa ser cantante.

Esto toma tiempo y quiero dedicarlo a mi zona que tiene problemas más importantes. La música tiene su tiempo y tampoco me considero un súper artista.

¿Qué sensación le causa la música? ¿Porqué canta?

Canto para desahogarme, me libera la mente. Mucha gente pone su confianza en mi persona y recientemente he sufrido un poco por distintos temas. Escucho música y estoy cantando muchas veces al día. Los que trabajan conmigo saben como soy y eso les llama la atención.

Esta es mi otra faceta que pocos conocen, pero que me llena de mucho orgullo.

¿Qué género le gusta?

Soy amante de la música romántica, también escucho el reggae romántico. Pienso que las canciones deben tener letra y no ser vulgares. Cuando hablan de música ahí está Jairo Bolota.

Kafu Banton, Sin Bandera y Romeo Sanos son mis artistas favoritos, pero también escucho mucha salsa sensual de la buena, bachatas, entre otros.

También le doy con todo al baile, desde pequeño puedo tirar buenos pasos y me defiendo en cualquier pista de baile sin problemas. Pon la música y le damos de una.

¿Cuánto le costó está producción y cómo la hizo?

No, no hubo un costo de producción, esto se lo debo al productor musical Damazta, que es un buen amigo de hace años. Aclaro que no hubo ningún gasto de por medio y solo se invirtió en una taza de café.

Se me ocurrió la idea y él estuvo detrás de todo, los ángulos, tomas y todo eso en lo que es experto. Siento que los homenajes se dan en vida a las madres, porque después no tienen el mismo impacto y ellas no lo pueden ver.

Tampoco quiero que la gente vea esto como un show en las redes sociales. Yo soy natural, el Jairo Bolota que te está hablando es el mismo en todas partes, no importa si me vez en redes, televisión u otra plataforma.

¿Está preparando otro video o canciones?

Tengo pensado hacer otro video sobre otros temas, pero que sean para el barrio. A mi me mataron a 26 amigos y siempre pensé en ser otro más, por eso le agradezco a mi madre que me haya guiado por el buen camino. La mejor forma de devolver el favor es cantando para la gente que me apoya y por el bien de mi provincia.

No te puedo adelantar si esto saldrá pronto, pero siempre estoy pegado a la música y puede que venga por ahí posiblemente.

¿Grabaría alguna vez una plena con algún artista del patio?

Grabaría con Kafu Banton o mi sobrino Akim. Esto se lo dedicaría a los gobiernos, para que recuerden que los barrios no siempre tienen la culpa. Ellos también tienen parte de la culpa, poque nos han menospreciado, vemos tantas injusticias, robos de plata y escándalos que diariamente salen a la luz.

Siento que también cantaría contra el ocio, porque lo considero el taller de Satanás.