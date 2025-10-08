Boyd: Hospital Nicolás A. Solano lleva una década sin mantenimiento

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reveló ayer que el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera no ha recibido mantenimiento en los últimos 10 años.

Las declaraciones de Boyd se dieron durante su comparecencia ante la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, con el objetivo de responder las 18 preguntas formuladas por diputados, relacionadas con la situación actual de las estructuras de salud en el país.

Según Boyd, actualmente hay un plan del Ministerio de Salud (Minsa) para el mejoramiento, reparación y acondicionamiento del Nicolás A. Solano.

Detalló que el plan incluye el mejoramiento de la infraestructura y equipos, la ampliación del cuarto de urgencias y el fortalecimiento de los recursos humanos (desarrollo de capacitaciones para mejorar la atención en urgencias).

Además, adelantó que el Minsa gestiona la construcción del Hospital Materno Infantil en Panamá Oeste.

El ministro respondió preguntas sobre la calidad del servicio en HNS y, en el caso de la joven (Laritza Jiménez) que falleció junto a sus gemelas, dijo que el personal actuó en base a los lineamientos establecidos en la guía de manejo de complicaciones del embarazo.

Reconoció que en el nosocomio no hay sala de neonatología debido a que “no se tiene una infraestructura necesaria”, razón por la cual se ordenó el traslado de la joven madre, apegado al protocolo.

Otras de las carencias mencionadas es que el hospital no cuenta con Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que la sala de oncología del HNS dejó de funcionar en el 2023.

Sobre la planificación de aperturas de plazas, dijo que para el año 2026 se solicitaron 154 plazas para médicos generales con un presupuesto de B/.5 millones 153 mil 569.

En tanto, mencionó que al Hospital Luis “Chicho” Fábrega tuvo 27 años sin que se le diera mantenimiento, argumentando los diferentes problemas que se han reportado en Veraguas.

Por último, detalló que existen más de 200 puestos de salud que no están funcionando y enumeró las próximas instalaciones que se inaugurarán, luego de ejecutar un plan de recuperación de obras.