Brutal arrastrada del diputado Juan Diego a Carlos García

En una confrontación cargada de tensión y fuertes reproches, el diputado independiente Juan Diego Vásquez puso contra las cuerdas al ministro encargado de la Presidencia, Carlos García, durante una sesión en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional

La discusión se desató cuando Vásquez cuestionó abiertamente a García sobre posibles nombramientos de funcionarios al finalizar el mandato gubernamental, insinuando una maniobra para asegurar puestos para miembros del partido oficialista. "Se pasaron 5 años sin nombrar a dos magistrados del Tribunal Administrativo. ¿O es que los van a nombrar a su salida, para proteger el trabajo del PRD?", lanzó Vásquez, sin titubear.

La atmósfera se enrareció aún más cuando Vásquez señaló la parálisis en la carrera administrativa y los nombramientos mes a mes, criticando la falta de avances en este aspecto crucial para la gestión pública.

Sin embargo, la confrontación alcanzó su punto álgido cuando Carlos García recriminó a Vásquez por su tono sarcástico y presuntamente inapropiado, alegando que violaba el reglamento de la Asamblea. García incluso desafió a Vásquez por su supuesta falta de propuestas legislativas para abordar los problemas de la carrera administrativa.

Pero Vásquez no se amilanó ante las acusaciones. En una respuesta cargada de determinación, el diputado independiente defendió su postura: "Ustedes que viven de la bota militar, llaman irrespeto a que uno les diga lo que no les gusta escuchar. Yo no estoy aquí para rendirles pleitesía".

La confrontación se intensificó cuando Vásquez acusó a García de incompetente y de incumplir la ley, señalando que el Gobierno no ha formalizado los nombramientos como lo establece la normativa vigente. Además, le exigió al ministro encargado que se instruyera antes de hablar sobre temas que desconoce. "Le voy a pedir, viceministro, al menos haga la tarea antes de venir a hablar lo que no sabe", espetó Vásquez.

Ante las cámaras y los presentes en la comisión, la escena se convirtió en un enfrentamiento histórico, dejando al descubierto las tensiones políticas y las discrepancias en el seno del gobierno y la Asamblea Nacional.

En resumen, la sesión fue un reflejo vívido de la lucha por la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las instituciones democráticas en Panamá. La voz de Juan Diego Vásquez resonó con fuerza, recordándole al Gobierno su obligación de actuar con responsabilidad y cumplir con las leyes establecidas en beneficio del pueblo panameño.

