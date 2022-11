BUSCAN AL SICARIO DE LA GORRA BLANCA

El sicario de la gorra blanca es buscado por la Policía Nacional por ejecutar de 15 tiros a Eduardo Downes, de 34 años, cerca de la 7:00 p.m. del domingo en "Los Culecos del Distrito" en el Xtreme Plaza de los Andes.

El sujeto -que además vestía jeans hasta la rodilla, zapatillas blancas y un sueter chocolate- llegó hasta la entrada de Xtreme Plaza y esperó que Downes -un residente del sector 35 de Veranillo- se acercara y le soltó bala: tres en el pecho, 5 en el abdomen, tres en el brazo izquierdo, tres en un costado y uno en la cara.

Publicidad

En el tiroteo resultan heridos Rabdel Espinoza, de 18 años; Jorge Nash de 43 años y un menor de 17 años. El matón sale corriendo y cruza los paños de la vía Transístmica con rumbo a Los Andes.

El director nacional de Seguridad Ciudadana, comisionado Ceferino Villarreal afirmó que la Policía acudió al Ministerio de Salud, al Juez de Paz y al alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla para evitar que el evento se desarrollara, pero que "no fue posible".

Carrasquilla intentó zafarse del lío y alegó que el evento no contaba con permisos para desarrollar esos culecos. El alcalde negó que haya omitido actuar por la posible cercanía de miembros del PRD al local Xtreme Plaza.

Ayer los residentes de Los Andes protestaron y denunciaron que desde febrero han mandado notas al alcalde Carrasquilla y al Ministerio de Salud, sobre el ruido excesivo del local y no hicieron nada. No hay respeto al descanso... aquí los techos de las casas tiemblan como si fuera un terremoto y las autoridades no hacen ni un carajo, exclamó uno de los manifestantes.

Contenido Premium: 0