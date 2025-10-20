Buscan a dos menores tras "una salida no autorizada" de albergue

El Ministerio Público (Fiscalía) de Panamá abrió ayer una investigación de oficio por la "salida no autorizada" de dos menores de edad del Centro Hogar Beatriz de Arosemena de Penonomé, adscrito al Gobierno, mientras que las autoridades intentar dar con su paradero.

"La Procuraduría General de la Nación (...) informa a la ciudadanía que se ha iniciado una investigación de oficio tras la salida no autorizada de dos menores de edad de un hogar adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), quienes alertaron sobre esta situación", señala un comunicado de la Fiscalía panameña.

Las autoridades "competentes mantienen las diligencias correspondientes para dar con el paradero de las menores y garantizar su protección integral", destaca la información oficial.

El Hogar Beatriz Jaén de Arosemena recibe a niñas, niños y adolescentes referidos por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y los juzgados competentes.