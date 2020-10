Buscan espacios abiertos para actos de graduaciones

Continúa la planificación de los actos de graduaciones escolares 2020. El Ministerio de Educación ha sido claro que el desarrollo del evento será una decisión consensuada entre las comunidades educativas y las direcciones regionales, pero, todo dependerá de la situación de Covid-19 en el país.

La titular de Educación, Maruja de Villalobos, manifestó que estos actos deben cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio.

Una de las condiciones del Ministerio de Salud es que la actividad se desarrollen espacios abiertos, pero muchos planteles educativos públicos y particulares cuentan con gimnasios y patios espacios donde podrían verificarse.

Las tres escuelas públicas, ubicadas en Paitilla, cuentan con gimnasios y áreas abiertas donde el acto podría darse.

Otros están evaluado conseguir espacios abiertos como en la antigua sede del Instituto de Justo Arosemena, ubicado en Paitilla, corregimiento en San Francisco.

El Meduca advirtió que estas graduaciones no deben involucrar gastos que no estaban contemplados para los padres de familia, para las escuelas y para las organizaciones estudiantiles de graduandos.

El calendario de graduaciones será del 15 de diciembre 2020 al 15 de enero 2021.