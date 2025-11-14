Buscan llevar a la Asamblea Nacional proyecto de ley del redondeo tras el fin del centavo

Panamá se alista para la desaparición del centavo y la implementación del redondeo, tras la decisión de Estados Unidos de suspender su emisión.

El gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, anunció que enviará al Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta para prohijar una ley que permitirá el redondeo a los comercios, la cual se estima estaría lista entre junio o julio del 2026.

Carrizo explicó que, si la fracción que termina en 1 y 2 centavos se redondea a 0, las de 3 al 7 centavos se redondean a 5. Mientras que las que culminan entre 8 y 9, se redondea hacia 1.

Esta medida buscará facilitar las actividades del día a día una vez que los centavos dejen de circular.

“Esperemos que, una vez pase la aprobación de la Asamblea Nacional, se le pueda dar un tiempo necesario a los comercios para que reprogramen sus cajas", manifestó Carrizo a los medios.

Las autoridades estadounidenses acuñaron este miércoles el último centavo en Filadelfia, dando fin a 232 años de fabricación, debido a la necesidad de ajustar el presupuesto de producción de la Casa de la Moneda, según EFE.