Nacional - 14/11/25 - 12:00 AM

Buscan llevar a la Asamblea Nacional proyecto de ley del redondeo tras el fin del centavo

Por: Redacción Crítica -

Panamá se alista para la desaparición del centavo y la implementación del redondeo, tras la decisión de Estados Unidos de suspender su emisión.

El gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, anunció que enviará al Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta para prohijar una ley que permitirá el redondeo a los comercios, la cual se estima estaría lista entre junio o julio del 2026.

Carrizo explicó que, si la fracción que termina en 1 y 2 centavos se redondea a 0, las de 3 al 7 centavos se redondean a 5. Mientras que las que culminan entre 8 y 9, se redondea hacia 1.

Esta medida buscará facilitar las actividades del día a día una vez que los centavos dejen de circular.

“Esperemos que, una vez pase la aprobación de la Asamblea Nacional, se le pueda dar un tiempo necesario a los comercios para que reprogramen sus cajas", manifestó Carrizo a los medios.

Las autoridades estadounidenses acuñaron este miércoles el último centavo en Filadelfia, dando fin a 232 años de fabricación, debido a la necesidad de ajustar el presupuesto de producción de la Casa de la Moneda, según EFE.

Te puede interesar

Buscan llevar a la Asamblea Nacional proyecto de ley del redondeo tras el fin del centavo

Buscan llevar a la Asamblea Nacional proyecto de ley del redondeo tras el fin del centavo

 Noviembre 14, 2025
Asamblea: Aprueban fondos para renovar el sistema eléctrico de la potabilizadora de Chilibre

Asamblea: Aprueban fondos para renovar el sistema eléctrico de la potabilizadora de Chilibre

 Noviembre 14, 2025
Aduanas desvinculó a más de 200 funcionarios por corrupción

Aduanas desvinculó a más de 200 funcionarios por corrupción

 Noviembre 14, 2025
3 mil personas serán contratadas en primera etapa por Chiquita

3 mil personas serán contratadas en primera etapa por Chiquita

 Noviembre 14, 2025
‘Panamá no presta su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela’

‘Panamá no presta su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela’

 Noviembre 14, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas