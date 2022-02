Cae roba-auto asesino y arrestan a 5 de Operación "Acarreos F1"

Agentes de la Fuerza Pública de Costa Rica dieron con la aprehensión de un sujeto quien conducía un pick up, color blanco, con placa AF2273, propiedad del panameño Héctor Sánchez Concepción, quien fue ejecutado a tiros en el sector de Cuervitos, en la frontera de Paso Canoas.

El aprehendido conducía el vehículo propiedad de la víctima al que le habían realizado algunos cambios para evadir a las autoridades.

En tanto, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana logró la detención provisional para 5 personas, imputadas por homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir, aprehendidos en la operación "Acarreos F1".

Los imputados son:Freddy Antonio Carreño del Barrio, aprehendido en Chiriquí y quien pasaba los autos a Costa Rica; Richard Elvis Madrid Domínguez, capturado en Panamá; Carlos Daniel Arrocha Rivera, alias "DR", capturado en Puerto Caimito, La Chorrera, pertenece a la pandilla "Bagdad"; Fernando José Gutiérrez Torres, alias "Gutipa", capturado en Panamá y Luis Carlos Madrid Serrano, capturado en Panamá.

Estas personas contactaban a los que se dedicaban a realizar acarreos, para después robarles el auto y hasta que no pasaran el auto hasta Costa Rica, no los soltaban, mientras que otros no corrieron con la misma suerte y murieron.

