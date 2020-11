Camacho al vicepresidente Carrizo: "Saque las manos de la justicia"

Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, denunció las acciones del vicepresidente José Gabriel Carrizo, a quien solicitó que "saque las manos de la justicia",

Ante la situación, se ha organizado una manifestación para el próximo miércoles, que se realizará a las 5:00 p.m. la cual partirá del Parque de Santa Ana hacia la presidencia de la República.

Camacho aclaró que la manifestación no es contra del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, sino para reiterar el llamado que se hace al vicepresidente Carrizo.

Como parte del anuncio de la medida que adoptará el colectivo político, se le solicitó al alto funcionario que "se dedique a trabajar por la responsabilidad que adquirió al ganar las elecciones y que crea el ambiente de paz que necesita el país.

De forma enérgica, Camacho le envió un mensaje a Carrizo: "que entienda que sus aspiraciones electorales no pueden ser legítimas... pretendiendo sacar de la carrera de manera ilegal y arbitraria al expresidente Ricardo Martinelli.

La reacción del político surge luego que un Tribunal de Apelaciones de Panamá anuló el fallo que en agosto de 2019 declaró "no culpable" al expresidente Ricardo Martinelli y ordenó un nuevo juicio contra el exmandatario Martinelli, quien encabeza la directiva del colectivo Realizando Metas,

Camacho indicó que el partido ha venido hacer su aporte a la paz y estabilidad y al buen ambiente que se requiere para que el país supere la grave crisis económica.

Contenido Premium: 0