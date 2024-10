Camacho responsabiliza a autoridades de cualquier afectación de salud de RM

El diputado Luis Eduardo Camacho alertó que tras ocho meses de asilo en la embajada de Nicaragua, el exmandatario Ricardo Martinelli, a pesar de su fortaleza, ya presenta problemas de arritmia e hipertensión.

El también secretario general de Realizando Metas (RM) expresó ayer en el pleno de la Asamblea Nacional, que Martinelli ha sido blanco de una absurda persecución política que le impidió ser candidato presidencial en las pasadas elecciones.

Camacho dijo que responsabiliza a las autoridades correspondientes de cualquiera situación que afecte la salud de Martinelli, porque no se han dignado en corregir las injusticias cometidas contra el exmandatario.

El 21 de agosto se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la sentencia del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales en el cuestionado caso New Business, por la evidente violación al Principio de Especialidad dispuesto en el Tratado de Extradición pactado en 1904 con EEUU, el cual establece que Martinelli no podía ser acusado, enjuiciado ni castigado por delitos distintos a aquellos que motivaron su extradición en 2018, en relación con el caso conocido como "Pinchazos".

La propia Corte Suprema de Justicia a través del magistrado de garantías Jerónimo Mejía, reconoció en audiencia del caso pinchazos del 6 de agosto de 2018, que Ricardo Martinelli, estaba cubierto por el Principio de Especialidad.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Nota A.J.-MIRE-2024-057600 fechada 11 de julio de 2024, suscrita por el Dr. Fernando Gómez Arbeláez, director de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados, certificó que no existe constancia alguna en dicha Dirección que alguna autoridad del Ministerio Público o del Órgano Judicial solicitara levantar el Principio de Especialidad en general o en el caso de New Business en particular.

