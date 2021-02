Cambian a Judy y entra Carla a la Gobernación

El mandatario Laurentino Cortizo designó a Carla García como gobernadora de Panamá, tras pedir la renuncia de Judy Meana, quien retorna a sus funciones como vicealcaldesa capitalina.

“El señor Presidente me llamó para informarme que se va a renovar la Gobernación de Panamá. Es la decisión del Presidente nombrar y destituir. En esta oportunidad ha sido muy amable, porque tiene la potestad de renovar su equipo, y qué bonito que me llame, me agradezca, me dice que me va a apoyar en todo lo que necesite”, acotó Meana.

La designación de Carla García como gobernadora fue firmada por la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney, en presencia del presidente Laurentino Cortizo.

García es abogada y corredora de Bienes Raíces de profesión y corrió en las elecciones del 2019 para diputada del circuito 8-7 por el PRD y en la campaña del 2014 para representante del corregimiento de Bella Vista. Es hija del viceministro de la Presidencia, Carlos García Molino.

La provincia de Panamá en 19 meses de gestión ya ha tenido tres gobernadores.