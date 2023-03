Campeonato Panamericano de Clubes de Botes de Dragón 2023

La ciudad de Panamá es sede del Campeonato Panamericano de Clubes de Botes de Dragón, evento de categoría mundial, que se desarrolla del 16 al 19 de marzo de 2023 en la Calzada de Amador, con la participación de 92 equipos que representan a 10 países, informó Fermín Chan, presidente del Centro Cultural Chino Panameño y del Comité Organizador en general.

“Los equipos de los diferentes países competirán en las siguientes categorías: Sub 18 y Sub 24; Categoría Premier, Senior A, B y C. La categoría Sobrevivientes de Cáncer la conforman 7 equipos, distribuidos en: 3 equipos por Panamá, 1 por Colombia, 2 de Argentina y 1 de Brasil. Los 2000 metros competirán el jueves, 1000 metros el viernes, 500 metros el sábado y 200 metros el domingo”, detalló Ciro Loo, director técnico de este Campeonato.

Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico y Trinidad y Tobago son los países que competirán en este magno evento que representa un importante ingreso económico para nuestro país, por la alta ocupación hotelera, las tasas de aeropuerto, activación del turismo y la promoción de la cultura panameña ante el mundo.

Los horarios de las carreras serán de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. los días jueves y viernes, mientras que para los días sábado y domingo iniciarán a las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. La inauguración del evento será hpy a las 3:00 p.m. en el Gimnasio del Centro Cultural Chino Panameño.

