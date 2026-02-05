Cancillería afirma que fallo de la Corte es jurídico y no una decisión política

El presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó ayer las declaraciones de la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, tras el anuncio de un proceso de arbitraje contra el Estado panameño.

Mulino también reaccionó al pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao en torno al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el contrato portuario.

“Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial, que es independiente del Gobierno Central”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Fallo de la Corte desata el conflicto

El inicio del arbitraje surge luego de que la CSJ declarara la semana pasada inconstitucional el contrato de concesión de 1997 que otorgó a PPC la operación por 25 años de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en áreas aledañas al Canal de Panamá.

El fallo también dejó sin efecto las adendas y la prórroga automática aprobada en 2021.

La decisión respondió a dos demandas presentadas en julio de 2025 por el contralor general, Anel Flores, quien alegó la existencia de términos lesivos para el Estado panameño.

La noche del martes 3 de febrero, la empresa divulgó un comunicado anunciando el proceso de arbitraje, alegando que la decisión judicial habría causado “daños graves e inminentes” a la compañía. Además, sostuvo que medidas similares no se han aplicado a otros contratos del sector.

Cancillería defiende la decisión judicial

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) también se pronunció mediante comunicado, subrayando que el fallo responde a una decisión:

“Estrictamente jurídica, adoptada en un ejercicio legítimo de las facultades soberanas del Órgano Judicial”.

La Cancillería reiteró que el Gobierno respeta la independencia de los poderes del Estado y exhortó a todas las partes —nacionales e internacionales— a actuar en la misma línea, tal como ocurre cuando empresas panameñas enfrentan procesos en otras jurisdicciones.

Asimismo, recordó que la neutralidad del Canal de Panamá es un principio protegido por el derecho internacional, el Tratado de Neutralidad y la Constitución.

Añadió que cualquier controversia sobre concesiones o contratos debe resolverse dentro del marco legal vigente, y que Panamá mantendrá una política exterior basada en la no injerencia y el respeto mutuo entre Estados.

Contralor: “Están en su derecho”

Sobre el arbitraje anunciado por PPC, el contralor Anel Flores manifestó que la empresa tiene derecho a recurrir a las instancias legales correspondientes.

“No tengo ninguna reacción. Es su derecho; este es un Estado de derecho. Ellos tienen instancias a recurrir; realmente no tengo mucho más criterio que darles en este momento”, expresó.

Flores indicó que el proceso apenas inicia, por lo que aún es “muy incipiente”.