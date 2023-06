Candidatura de RM en firme, Gaby cuestiona a Zulay y Martín

El Tribunal Electoral (TE), a través del boletín 5381-B que fue promulgado ayer, anunció la proclamación de Ricardo Martinelli como candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM). para las elecciones del 5 de mayo de 2024.

Tras terminar el periodo de impugnación, la candidatura de Martinelli está en firme para los próximos comicios. El aviso lleva la firma de Myrtha Varela de Durán, secretaria general del TE.

Publicidad

En tanto, el candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo dijo que le gustaría explorar alianzas con otros colectivos de cara a los comicios del 2024.

Carrizo sostuvo ayer su primera reunión con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, pero sin la participación del primer vicepresidente de esa instancia y exprecandidato presidencial Crispiano Adames.

Además tildó de "no demócratas" a Zulay Rodríguez y a Martin Torrijos, porque no creen en la Democracia, no enfrentaron a las bases de su propio partido, ni dejaron en los miembros del partido la decisión final.

Contenido Premium: 0