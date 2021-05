Careta y mascarilla desde hoy son obligatorias para el transporte público

A partir de hoy inicia el mandato establecido por el Ministerio de Salud, de uso obligatorio de mascarilla y pantalla facial para poder abordar el transporte público masivo en la ciudad capital.

Ayer, la empresa MiBus, que opera la red de Metrobús, detalló también que desde hoy la ocupación máxima permitida en las unidades será de 80%, o 64 pasajeros.

Se especifica que el uso de ambas medidas de protección contra el Covid-19 se aplican desde la llegada a las zonas pagas.

Los conductores de Metrobús no están obligados a usar la pantalla facial, debido a que puede causar reflejos que afecten su visibilidad al momento de manejar, y causar un accidente.

La empresa MiBus tendrá un número limitado de pantallas faciales hoy para distribuir entre pasajeros que no la tengan. Cuando se agoten las existencias, no se permitirá subir a personas que no tengan su pantalla facial.

Si una persona intenta subir sin pantalla facial adicional a la mascarilla, el conductor podrá indicarle que no puede acceder al bus, de forma respetuosa. Si el usuario insiste, se podrá pedir asistencia de la Policía Nacional.

Por su parte, el Metro de Panamá ayer en la estación San Miguelito comenzó a regalar pantallas faciales, anticipándose a las normas que desde hoy rigen.