Caricaturistas le rinden homenaje a los "hÃ©roes sin capa" de la tragedia

El arte plasmado a través de las caricaturas, se ha convertido en la forma de agradecer la incansable labor que realizan miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, en medio de la tragedia, tras paso del huracán ETA y que cobro vidas humanas.

Llamados "los héroes sin capa" algunas imágenes de estos rescatistas que ponen en riesgo sus vida para salvar a otros, ha quedado plasmadas en el arte, lo que ha sido aplaudido por la población, quienes han hecho viral estás imágenes donde se capta el momento de sus rescates y un sin número de mensajes de agradecimiento abarrotan las redes sociales.

Una de estas imágenes que le dio la vuelta al mundo y que hoy son caricaturas es la de aquella pequeña de aproximadamente entre 4 y 5 años que aparece sonriente en la espalda de una unidad del Senan, quien en medio del lodo y enormes árboles caídos en la vía en el sector de la Quijada del Diablo, en Chiriqui, arriesga su vida por ponerla a salvó.

Otra de las caricaturas es la del joven rescatista de Sinaproc quien en medio de la furia del río se lanza con un lactante en sus brazos para salvarlo; sin importar su propia vida. Y que decir de la imágen del rescatista del Senan quién lleva en sus brazos un infante en medio de la lluvia, intentandolo tapar con un paraguas, caminando largas distancias en medio del desástre.

Son sólo algunas de aquellas imágenes que hoy recorren las redes sociales y que llevan consigo un sin número de comentarios en agradecimiento a esa labor, pidiendo incluso al presidente de la República Laurentino Cortizo, reconocer la labor de estos rescatistas de esta tragedia.

Quienes están detrás del arte

Pero, ¿quienes son los que están detrás del arte? se trata de jóvenes panameños, algunos oriundo de la provincia de Chiriquí, tal es el caso de Angel Espinoza, quien hace énfasis en la fotografía dónde aparece la unidad del Senan con un bebé en sus brazos a quien protege de las inclemencias del tiempo con un paragua.

"Estuve observando diferentes fotografías y videos sobre lo ocurrido en Tierras Altas, hay tantas imágenes que te impactan, peinado en el dolor de esas familias, pero me encontré con esta imagen que es como una postal que te inspira, y te da ánimos para salir adelante, es la imagen del oficial del Senan, cargando está bebé, quien duerme placenteramente en los brazos de la unidad, eso me llevó a plasmarlo en un trazo digital haciéndole un homenaje a él y a todo los demás que arriesgan su vida, sacrificando horas en pro de los niños que son tan inocente y que no saben lo que ocurre realmente" señaló el artista.

Mientras que Walter Villarreal, mejor conocido como "Waly Villa" quien a través de su caricatura plasma al teniente Miguel Rovira, del Senan, cargando una niña de la Etnia Ngabe en su espalda, se ha convertido en la imagen que ha dado la vuelta al mundo en medio de esta tragedia, mostrando el verdadero rostro de los héroes quienes arriesgas su vida, pero sobre todo la inocencia de niños y niñas, envueltos en este desastre de la naturaleza.

Para ambos profesionales, se trata de un trabajo arduo el que realizan estás personas y se sienten orgullosos de plasmar su labor en el arte rindiendole así, un homenaje a cada uno de ellos.