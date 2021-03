Carrizo se justifica: "10 segundos de emoción... que llenaron las noticias"

Una publicación compartida de Diario Crítica (@criticapa)



Injustificable

El pediatra e infectólogo Xavier Saez Llorens, quien formó parte del grupo de asesores de salud del Estado al inicio de la pandemia. escribió a través de su cuenta de Twitter @xsaezll: "Por más atenuantes que se encuentren, hay cosas que son injustificables...muchas muertes, negocios quebrados, gente con problemas económicos, sanciones a ciudadanos sin influencia política, etc".

Tras el comentario del especialista, las opiniones comenzaron a fluir como la de @ jgaGamboa quien escribió: Al pan, pan y al vino, vino. Hay que descalificarlos y decirles lo que son: un gbno putrefacto".

En esa misma línea comentó @LusVelsquez4: La putrefacción de este gobierno es tal q los olores nauseabundos q salen de el vertedero de cerro patacon es un olor a jasmin comparado a las porquería q han,están y seguirán saliendo de este gobierno y q más podíamos esperar de un gob si desde su génesis son corruptos".

Otro que opinó fue @capricorn315 que escribió: La cantidad de gente allí, después no digan a la población es la culpable que los casos aumenten en un par de días. Haciendo fiesta y miles de muertos, gente sin dinero, sin trabajo y ellos haciendo fiesta".

Por su parte, @Frankjav04 opinó que "Pero ellos, los del gobierno, los que deben dar el ejemplo, siguen cobrando su salario de manera normal, como que nada pasa; y quizás, toman hasta dinero de nuestros impuestos para pagar al artista y bailar en horas laborables (no se a qué hora fue la pachanga"-.

Otros se refirieron a las familias que lloran la muerte de un pariente y sobre los hogares comiendo una vez al día. Lamentablemente"

El también médico y miembro del partido PRD, Francisco Sánchez Cárdenas críticó, pero también justificó el evento. De manera poco responsable, no muy bien pensada y mal ejecutada, el Ejecutivo quiso, emulando a los ejércitos en guerra, homenajear a los voluntarios del Panama Solidario, pero al estilo vernacular caribeño. Y cuando llevas a Osvaldo...