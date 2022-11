Casi 29 mil firmas anularán a precandidatos

Un 16% firmas de los precandidatos a cargos de elección (28,836) son anulables, 83% son firmas válidas (153,206) y 1% de firmas impugnables (1,857), por cédula vencida, reveló la auditoría preliminar realizada a la App de recolección.

La auditoría es llevada adelante por la Dirección de Auditoría Interna (DAI) que revisará el 100 % de los videos que respaldan 286,644 firmas obtenidas por los precandidatos a la libre postulación.

Hasta el domingo 13 de noviembre, la DAI revisó el 64 % de las firmas, pudiendo confirmar que hubo violaciones al Decreto 29 del 2022.

Las firmas son anulables, ya que no se puede detectar claramente la imagen del ciudadano dando o ratificando su firma de respaldo; o bien, el ciudadano ha omitido expresar, de forma clara y por cuenta propia, su intención de apoyar al precandidato.

El uso de la APP fue suspendido el 25 de octubre y se volverá a habilitar el 22 de noviembre.

En cuanto a la auditoría externa, el Tribunal invitó a tres empresas de auditoría en Panamá: KPMG, Deloitte y RISCCO. No obstante, dos de estas no han presentado propuestas y la tercera manifestó que no tiene recursos disponibles.

En tanto, como parte del proceso de transición, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz Sánchez, presentó a los directivos de la institución al nuevo magistrado Luis Guerra Morales, quien se integra al Pleno para el periodo constitucional 2022-2032.

Heriberto Araúz concluyó ayer su periodo. Luis Alfonso Guerra tomó posesión en la presidencia de la Corte Suprema.

