CastaÃ±edas: Hurtos de medicamentos e insumos en CSS no es nuevo

Panamá- El doctor Fernando Castañedas, secretario general de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amocss), señaló serias carencias administrativas en la institución tras la aprehensión de la banda dedicada a hurtar medicamentos e insumos médicos en depósitos y policlínicas para luego comercializarlos.

Reiteró que hay "mano política" en las irregularidades de la entidad. Agregó, que esto de los hurtos no es nuevo, se han dado pérdidas millonarias y nadie reacciona a tiempo.

Explicó que en los depósitos de la CSS hay conteos manuales y por computadoras que no permiten conocer con exactitud dónde y cuántos medicamentos e insumos hay. No hay un control. Lamentablemente esto no lo resuelve otro personal sino la administración.



Castañedas calificó como "un desastre los procesos de licitaciones, no tenemos ni guantes (...) Pareciera que todo este proceso tiene la " mano peluda" de personas involucradas en el abastecimiento".



'Se compran cosas millonarias que no funcionan, no hay una seriedad en el manejo de los depósitos. Todo esto afecta a los asegurados que no encuentran sus medicamentos'', indicó.



Advirtió que en el "Diálogo por la CSS" se plantea el tema de farmacias privadas o comunitarias que al final el asegurado tendrá que pagar un copago, como ocurrió en Colombia.