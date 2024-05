Cciap está lista para trabajar en equipo por Panamá

Panamá- La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), reitera este domingo, a través de su pronunciamiento dominical, su voluntad de trabajar con el nuevo gobierno y todos los sectores representativos de la vida nacional. "Estamos listos para trabajar en equipo por Panamá".

El gremio detalla, que fue debido a ese mismo interés que desde antes del inicio de la campaña electoral presentaron la Agenda País 2024-2029, con el fin de aportar ideas y acciones ejecutables para los temas que requieren de una inmediata atención y solución.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Sus miembros consideran que ahora corresponde a las actuales autoridades y las electas iniciar el proceso de transición para que desde el 1 de julio comiencen a hacer efectivas las promesas de campaña y las grandes transformaciones que demandan los ciudadanos sobre los problemas más apremiantes de Panamá.

Al escoger tanto al presidente, a los diputados y demás autoridades a puestos de elección, "los panameños hemos depositado nuestra confianza en ellos y esperamos no perder un solo día del quinquenio en nada que no implique el avance en un ambiente constante de paz y desarrollo tanto social como económico", puntualiza, a la vez que dejan claro que las confrontaciones políticas y las justificaciones estériles ya no tienen cabida la vida pública.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio