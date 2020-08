Cedeño: juez legisló en demanda de "El Loco" contra exProcuradora

El abogado Ernesto Cedeño indicó que le causa “preocupación” la decisión tomada por la juez civil Ana Zita Rowe, la cual consideró que la demanda que le interpuso el expresidente Ricardo Martinelli a la exprocuradora de la Nación, Kenia Porcell, debió ser contra el Estado panameño.

La juez Tercera Civil consideró que la demanda por $1 millones que interpuso Martinelli contra Kenia Porcell, debió ser contra el Estado, pero en el fallo censura fuertemente las expresiones "falsas" que profirió la exProcuradora cuando se practicó un secuestro judicial en su residencia y pidió la protección de la Corte Suprema de Justicia ante los ataques que le lanzó la exprocuradora.

Publicidad

“Me he leído las 44 páginas de la decisión en el caso de Kenia Porcel y a mí me genera preocupación, ya no hay ninguna norma jurídica ni en la Constitución, ni en el Código Civil, ni en el Código Penal que impida que se pueda demandar civilmente a un funcionario o exfuncionario por arbitrariedades cometidas en el ejercicio del cargo”, manifestó Cedeño.

El jurista agregó que en el proceso penal hay lo que se denomina responsabilidad civil derivada del delito que se puede presentar contra un funcionario o un exfuncionario dentro de un caso para exigir compensación económica.

“Determinar que porque una persona ejerció un cargo público específico y se está cuestionado el ejercicio de ese cargo, se tenga que ir a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, eso no es lo que dice la Constitución... en la Sala Tercera se demandan actos contra el Estado”, expresó.

Cedeño considera que lo que hizo la jueza Zita Rowe fue legislar y esa es una materia que le corresponde a la Asamblea Nacional.

El experto añadió que en Panamá no existe la acción de repetición como hay en otros países. Este es el mecanismo en donde el Estado puede repetir contra los funcionarios y exfuncionarios producto de las indemnizaciones a las cuales se ha obligado al Estado por hechos cometidos en el cargo. “Aquí no existe la demanda de repetición, establecer una patente de corzo para que los funcionarios puedan hacer lo que les da la gana, arbitrariedades, violaciones, sabiendo que tú no lo puedes demandar civilmente, sino que tienes que demandar al Estado panameño como única opción, eso no está en el orden procesal y yo creo que eso es muy importante dejarlo establecido”, puntualizó de forma clara el abogado Ernesto Cedeño.

Aunque la jueza alega no tener jurisdicción para conocer la demanda, ordenó la nulidad de lo actuado, el “archivo inmediato” del expediente y el levantamiento del secuestro de bienes y cuentas por $144,060 que pesaban sobre Porcell.

Aunque la jueza cuestiona algunas expresiones del demandante Martinelli, también advierte que la "conducta de la demandada (Kenia Porcell antes los medios de comunicación), es censurable".

Es falso que los policías invadieron su residencia. Fueron tres agentes a los que se le permitió el acceso y la diligencia se desarrolló con todo respeto, afirmó la juez.

No se le pretendió quitar el Ipad a ningún niño y menos si alguna persona hubiese estado estudiando con él, sostuvo la jueza desmintiendo los dichos de la ex procuradora ante los medios de comunicación.

Ana Zita Rowe advierte como "conducta inaceptable" de una exjefa del Ministerio Público endilgar a los funcionarios judiciales a través de los medios de comunicación, del delito de abuso de autoridad, pero a sabiendas de que eso no se perpetró, incurrió en ese agravio institucional.