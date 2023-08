Celebran10 años de amor

La presentadora Astrid Quiros y su pareja celebran 10 años de haber tomado la decisión más importante de su vida, comprometerse.

Con un hermoso video, de algunos momentos especiales y únicos de sus vidas, Quiros festejó 10 años de amor, donde dedicó bellas palabras a su esposo y padre de sus hijos.

“Hemos vivido 15 años de novio, 1 década de casados... Gracias por cuidarme, por creer en mí, por empujarme a cumplir mis sueños, por esta familia de 6, gracias por tantos años de amor bonito”, sentenció la famosa en el video.

Por otro lado, hizo un análisis de cómo han cambiado y evolucionado personal, como esposos y profesionalmente.

“Una década desde que me pidió que me casara con él y tanto ha pasado, hemos crecido, hemos cambiado, hemos madurado, hemos evolucionado, nos hemos multiplicado, pero si hay algo que se ha quedado intacto es el equipo en que desde ese día nos convertimos y un amor bonito que no ha dejado de aumentar”, añadió.

