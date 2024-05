Chapman: generar inversión para poner chen chen en tu bolsillo

La economía de Panamá no está en crisis, pero hay que acelerarla, afirmó ayer el ministro entrante de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien adelantó que su tarea será balancear las cuentas del Estado con responsabilidad, pero sin la temida "austeridad".

Según Chapman, lo principal para acelerar la economía será generar un clima de confianza para la inversión.

"Panamá no está en crisis económica. La economía este año va a crecer y el próximo año no me cabe la menor duda de que el crecimiento se va a acelerar, pero tenemos que aumentar la velocidad. Es insuficiente la velocidad de crecimiento de este año y lo que está proyectado para el año 2025", destacó el ministro recién designado.

"Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para generar la confianza y las condiciones adecuadas para acelerar el ritmo de crecimiento del país. El crecimiento no es un fin en sí, es un medio para darle prosperidad a los ciudadanos".

"Por cada dólar que invierte el estado, los privados lo hacen 4 y 5 veces más. ¿Cómo? No que el gobierno gaste más, sino generando confianza; enviando las señales de mercado correctas, que provocan inversión, que eventualmente se traduce en gasto, que pone dinero a la gente en el bolsillo con trabajos dignos, no recibir limosnas de nadie, no depender de subsidios", afirmó.

El ministro reiteró la necesidad de generar confianza del mundo a Panamá a través de una gestión fiscal sólida, anunciando planes concretos para el próximo año y un enfoque a largo plazo para los siguientes cinco años.

"A los mercados lo que más les preocupa, primero, es la situación financiera, les preocupa la situación del programa de IVM, por supuesto que quisieran ver mayor crecimiento económico, y les preocupa que el país tenga presupuestos que sean creíbles, confiables, alcanzables y realizables".

Lo más apremiante son las finanzas públicas, por lo que inmediatamente se comenzará a trabajar en una propuesta de presupuesto nacional para el 2025 que sea “prudente, con las cuentas balanceadas” de manera de que se envíe “un mensaje contundente a la nación y al mundo” que permita “reducir los costos de financiamiento para el Gobierno nacional y para el pueblo panameño”, expresó Chapman, descartando como primera opción inmediata el alza de impuestos.

Habrá plata para los jubilados

"Le envío un mensaje a los jubilados. En mí van a tener un aliado", expresó Chapman, al ser cuestionado sobre cómo se manejará la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.

"Para mí realmente es inaceptable muchas de las pensiones vergonzosas que tienen los jubilados en este país. En el IVM nadie va a dejar de cobrar su jubilación en este país. Contarán con un aliado que hará todo el aporte necesario para que sea un programa de jubilación sostenible a lo largo del tiempo, lo que va a requerir ayuda de todos, tanto de los cotizantes como de los jubilados".

Sobre si esto implica un aumento de la edad de jubilación, Chapman respondió: "Todo está sobre la mesa, no me adelantaría a nada".

Planilla abultada y endeudamiento

El enorme abultamiento de la planilla estatal, será algo que se evaluará conjuntamente en el gobierno, señaló Chapman. "Es un tema que nos preocupa muchísimo, no solo por el impacto en las finanzas públicas, sino también por la parte humana. ¿Por qué tanta gente necesita trabajar en el Estado? Porque no tienen probablemente la preparación académica o las aptitudes que le permitan insertarse en el mercado laboral del siglo XXI".

Sobre la deuda pública del Estado, que asciende ya a 50 mil millones de dólares, Chapman reconoció que estamos en el nivel de endeudamiento más alto en 20 años, pero "que no les quite el sueño, que aquí van a tener un servidor y un gran equipo que vamos a trabajar en ello para disminuir las presiones financieras que hoy en día realmente preocupan al país".

Voto de confianza de los mercados

El anuncio de Chapman como nuevo ministro de Economía causó un aumento en el valor de los bonos del Estado Panameño en los mercados internacionales. "A mí me tomó por sorpresa gratamente, no me lo esperaba", estimó el ministro.

"Aumentó el precio de los bonos en el mercado internacional, lo que significa que disminuyeron las tasas de interés en el país, lo cual es un enorme voto de confianza que viene con un altísimo grado de responsabilidad y ahora nos toca cumplir".

El proceso de transición con el ministro saliente Héctor Alexander ya inició, dijo Chapman, y adelantó que cuando reciba la información actualizada sobre las finanzas del Estado, él y su equipo estarán en posición de poder entrar a trabajar el 1 de julio sin improvisaciones.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio