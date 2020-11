¡Chequea! Taxista que devolvió 1,800 dólares recibirá reconocimiento (Video)

Alejandro Batista, el joven taxista que hace unos días se volvió tendencia en las redes por devolver 1,800 dólares que dejó un señor de origen extranjero en su taxi, recibirá un reconocimiento.

Este medio lo contactó y muy asombraro relató que no esperaba volverse tan conocido, debido a que en todo momento grabó lo sucedido para tener evidencia que entregó el dinero.

"Trabajo en la piquera de Multiplaza, al momento de su llegada el señor me pidió el servicio. Al llegar al hotel me preguntó el precio por el servicio. Le dije el monto y me dio mucho más. Especulaban que le había cobrado 10 dólares, pero al final él me pagó con 20. Al hacer el pago sacó una liga y pude notar el dinero. Posteriormente sigo mi ruta y al momento que limpió mi vehículo, me percató que había un fajo de dinero", relató.

Según Alejandro, se asustó un poco por lo que encontró y debido a eso decidió grabar un video para que quedara en evidencia que no había tomado nada, además, para evitar cualquier problema con la persona.

"Es un momento difícil para todos el momento que vivimos. Quedarme con el dinero no me iba a hacer sentir bien, era lo correcto y así lo hice", detalló.

Alejandro detalla no es la primera vez que se encuentra objetos perdidos en el taxi, pero en esta ocasión esa cantidad de dinero superó todo lo anterior.

Se pudo conocer que el Club de Leones de Panamá lo contactó para hacerle un reconocimiento por su noble gesto.

