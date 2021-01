Chicos del yate piden disculpas, Minsa anuncia sanciones

Dos de los jóvenes que despidieron el Año Viejo con un festejo en un yate violentando las normas sanitarias contra el Covid-19, pidieron ayer disculpas y anunciaron su disposición para afrontar las consecuencias de sus actos.

Sebastien Hilaire Molinar dijo que se disculpaba por la falta de sensibilidad ante la situación actual y asume la responsabilidad que es suya, no de su madre, ni de su familia.

Publicidad

Aclaró que circuló un video de su hermano de una fiesta, que no fue ni en Panamá y fue hace más de tres meses. Sebastien reiteró disposición a afrontar las consecuencias de lo sucedido.

Mientras que Sofía Barreiro dijo que expresaba disculpas públicas por incumplir medidas de bioseguridad al participar en un paseo en bote la tarde del 31 de diciembre. Consciente de mi error y siendo mayor de edad, asumiré las consecuencias de mi falta, añadió.

Su padre Juan Carlos Barreiro también lamentó las acciones tomadas por una de sus hijas, al incumplir las disposiciones de distanciamiento y prohibición de reuniones de más de 10 personas dictadas por el MINSA

En tanto, la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz, manifestó que el Ministerio de Salud (Minsa) realizará las investigaciones que se requieran por la realización de diferentes fiestas, para proceder con la aplicación de las sanciones.

Aquí no puede haber fueros ni privilegios, aquí la regla debe ser igual para todos, así que el Minsa y las autoridades tomarán las medidas que correspondan para cada situación, porque eso no está autorizado… no debe haber una diferencia entre yates y los barrios populares, es la misma sanción para todos, manifestó Ruiz.

“Las fiestas no están permitidas, solo se permiten reuniones de trabajo hasta de 10 personas, eso es lo que está en el decreto del Ministerio de Salud”, enfatizó.

Eyra Ruiz afirmó que van a sancionar a los presentes en el yate y al dueño.