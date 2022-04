CIEGO MURIÓ APLASTADO

Un hombre ciego de 65 años murió anteanoche en el aparatoso accidente en Las Lajas de Las Cumbres, cuando un camión aplastó la vivienda que ocupaba con su hermana, quien se salvó milagrosamente, porque se había retirado a otra área la vivienda para buscar un medicamento.

José María Tuñón, conocido como "Machi", fue la víctima. Su hermana Ana Raquel, de 73 años, en medio del llanto contó la tragedia. La carga que transportaba el articulado cayó sobre su hermano, quien botaba sangre por la boca... intenté de jalarlo por los pies, pero estaba tapado de cemento, zinc y palos, pedí auxilio, pero yo sabía que estaba muerto.

"Mi hermano estaba ciego y con secuelas de un derrame, se fue mi compañero", lamentó Aba, quien clamaba: ¡yo no quiero vivir aquí...que me muera cuando me llame Cristo, no que un conductor loco me venga a matar!

Primero se escuchó un estruendo y luego llegó la muerte. Era la 3ra. ocasión que un vehículo cayera sobre la casa. La mula chocó siete autos y hubo 10 heridos, entre ellos, 2 paramédicos de Sume 911 que estaban atendiendo el accidente previo de un motorizado.

