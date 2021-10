Cierran Calobre; nadie entra ni sale

Cansados de las pésimas condiciones en que se encuentra la carretera nacional del distrito de Calobre, hacia la comunidad de la Yeguada, decenas de habitantes del mencionado sector se mantienen en protesta cerrando el paso de la entrada y salida del distrito.

Dimas Pérez, residente y productor en Calobre dijo a este medio que la población ya no soporta las malas condiciones en que se encuentra el tramo carretero hacia la Yeguada y otros cinco corregimientos calobreños que se ven seriamente afectados con el transporte por que ya se hace imposible transitar.

Pérez, sostuvo además que el turismo interno hacia la reserva forestal la Yeguada se acabó por que la vía literalmente es intransitable y los turistas no pueden viajar igual que los extranjeros que solían quedarse en la reserva agroforestal.

También residentes en San Francisco y Santa Fe, informaron a crítica que conductores y ayudantes del transporte se han visto en la necesidad de reparar ellos reparar la carretera que está en malas condiciones y ya son pocos los vehículos que transitan por estos distritos.

Erick Toribio, sostuvo que la población santafereña también se mantiene en alerta, al igual que los calobreños y están dispuestos a salir a las calles y protestar de forma masiva para que el gobierno nacional entienda y atienda el clamor de los habitantes en los distritos de Santa Fe, Calobre, San Francisco y Cañazas que son los más afectados del país por la fata de buenos caminos y carreteras.

Al lugar de el cierre en el distrito de Calobre, fue necesario la presencia del director regional del Ministerio de Obras Públicas, ingeniero Joel Muñoz, quien explicó a los manifestantes lo que se puede hacer para mejor la intransitada vía hacia la Yeguada y otros sectores calobreño, pero los habitantes insisten en mantener la vía cerrada.

Dimas aseguró a la hora de redactar esta información que de no lograr una respuesta que se asegure la rehabilitación de la carretera, el cierre podría extenderse hacia la vía panamericana para que las autoridades los escuchen.

Contenido Premium: 0