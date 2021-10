Cierran la "Aup-topista" de las importaciones

La Agencia Panameña de Alimentos (APA), encargada de la gestión y verificación de trámites para la producción agroindustrial e industrial de alimentos, exportación e importación de productos, su tránsito y trasbordo, entró ayer en operación

“Hoy es un día de victoria para Panamá, una fecha importante para el sector agropecuario, para nuestros productores del campo y para los consumidores”, manifestó el mandatario Laurentino Cortizo, en un acto realizado en Merca Panamá.

Cortizo destacó que “hoy desaparece la Aupsa, esta autopista para las importaciones, como la definieron los productores nacionales, donde no había reglas claras, no se respetaban los acuerdos de cadena Agroalimentaria de Alimentos) y se permitía la entrada de productos de dudosa procedencia que no contaban con el indispensable certificado sanitario de origen”.

El ministro Augusto Valderrama, manifestó que la eliminación de la Aupsa es un anhelo de muchos años del sector agropecuario para establecer una mayor justicia y atención hacia el sector productivo, industrial y nacional panameño.

Ahora al Ministerio de Desarrollo Agropecuario le corresponde el cumplimiento de las acciones relativas a la protección del patrimonio agropecuario nacional, con el objetivo de prevenir y controlar, de forma integral, los riesgos fito y zoosanitarios; al Ministerio de Salud la competencia en materia de prevención de riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos y el control de zoonosis; y al Ministerio de Comercio lo relacionado con las normas técnicas y la administración del cumplimiento de los acuerdos comerciales internacionales.

La estructura de la agencia no podrá generar dualidad de funciones con el MIDA, MICI y Minsa, autoridades regentes de la materia.