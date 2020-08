Cierran tortillería que operaba en el garaje de una casa en Gonzalillo

Funcionarios del Ministerio de Salud de Panamá Norte y personal del centro de salud de Alcalde Díaz decomisaron tortillas, empanadas y productos derivados del maíz en un local que operaba en el garaje de una vivienda en Gonzalillo, el cual no contaba con los permisos de operación y los trabajadores no reunían las mínimas medidas sanitarias.

El Dr. Orlando Athanasiades, jefe Departamento de Protección de Alimentos (DEPA) de la Región de Salud de Panamá Norte, manifestó que a través del operativo se verificó si cumplían con las normas de etiquetado y cadena de frío en diversos productos de expendio ambulante (tortillas y chorizos).

Se comprobó que los vendedores de estos productos tampoco contaban con los respectivos carnés de manipuladores de alimentos y no manejaban la cadena de frío, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores.

Las autoridades de Salud decomisaron los productos, se ordenó el cierre de operaciones y se citó a dueños del local de donde se elaboraban estos los alimentos vendidos

ambulatoriamente.

Estos productos se vendían en Villa Zaita y Ciudad del Lago (correg. Ernesto Córdoba) y en El Chungal y un sector de Alcalde Díaz.