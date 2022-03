Cifras Panamá marca un 6.6% de positividad del Covid

La positividad del Covi-19 en Panamá fue ayer de 6.6% tras 232 nuevos casos para elevar a 756,085 los contagios acumulados.

Hubo cuatro decesos y ahora los fallecidos a lo largo de la pandemia totalizan 8,098 .

El número de casos activos es de 4,603 , de esos hay 4,381 en aislamiento domiciliario, 40 en hoteles y 182 hospitalizados: 154 están en sala y 28 en cuidados intensivos.

El análisis epidemiológico señala que el 96.2% de las personas fallecidas, a partir del 28 de febrero de 2021 a la fecha, no estaban vacunados o con esquema incompleto de vacunación contra el virus.

El informe preparado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) indica que de 2,182 defunciones ocurridas desde el 28 de febrero de 2021 cuando ya se aplicaba las segundas dosis en el país al 25 de febrero de este año, un total de 2,098 no estaban vacunados.

De acuerdo con el informe en ese mismo período se han notificado 84 defunciones en personas que sí tenían esquema completo de vacunación (tres dosis), lo que representa 3.8%.

En el caso de los hospitalizados, el 79% de los recluidos en sala están sin vacunación y el 17% sí tienen esquema completo de vacunación. Un 4% no aplica por tratarse de menores de 5 años.

Detalla el documento que el 87% de los pacientes en UCI tampoco están vacunados contra un 10% que sí cumplen con el esquema completo. Un 3% no aplica.

El informe indica que el número de casos nuevos, hospitalizaciones, defunciones y el índice de positividad como el número de reproducción efectivo (Rt) siguen a la baja desde la semana 4 a la semana 8.

