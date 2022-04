Cirugías plásticas "susu"

Mayra Sánchez, una estudiante de la Facultad de Medicina, de 22 años, decidió hacerse unos retoques y permitirse el gasto de una operación estética en Colombia con la esperanza de así sentirse a gusto con su cuerpo.

La estudiante planificó su viaje, estadía y tiempo postoperatorio aprovechando lo que se conoce como el plan de "Todo Incluido", que consiste en paquetes completos de procedimientos quirúrgicos, alimentación y atención de enfermería, antes y después de la operación.

La joven perdió la mano derecha y el pie izquierdo, después de someterse a una operación estética, que le produjo una infección y puso en riesgo su vida. Ahora, denuncia al médico que le practicó la cirugía y a quienes manejan el plan de "Todo Incluido" por el cual pagó alrededor de $7,800.

Otras dos mujeres murieron a principios de este año, en circunstancias que aún se investigan, pero que tienen como denominador común: las cirugías estéticas.

Así como Mayra, cientos de mujeres deciden entrar al quirófano para quitar o poner algo en su cuerpo, muchas de ellas entregan su vida sin conocer, si el cirujano es el correcto, si está capacitado o tiene título. Otras, se dejan llevar por un presupuesto más bajo.

Hoy día escoger un cirujano capacitado no es una tarea fácil, algunas panameñas han pagado muy caro, su desconocimiento por no saber bien en qué manos pusieron sus vidas.

Pero ¿qué debemos tomar en cuenta para saber si el cirujano es idóneo? ¿Qué tan confiables son los planes todo incluido?, estas y otras preguntas nos las responden algunos especialistas.

Recomendaciones para elegir un buen cirujano

Oriel Melo Estrada (padre), cirujano plástico con más de 45 años de experiencia y miembro de la Asociación Panameña de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (APCPER), asegura que es vital que el paciente tenga una confianza total con el doctor antes de realizarse el procedimiento.

“Que tenga la confianza para entregar su cuerpo y hasta su vida en manos del médico, lo principal es que haya ese clic, esa empatía para transmitirle la confianza para realizar el trabajo”, señaló el especialista.

Añadió que no se debe tener miedo en preguntar a los doctores si son idóneos, así como conversar con otros pacientes para saber cómo fue su proceso.

“Una persona antes de someterse a una cirugía estética debe saber que hay una asociación, que puede ser consultada, para saber qué médicos pertenecen, que están actualizados y certificados.

También es imprescindible hacer preguntas como: ¿doctor, usted de verdad tiene título?, y contactar a pacientes del médico elegido y abiertamente preguntarles ¿cómo fue su cirugía (éxito o fracaso)? ¿Si quedaron satisfechos? El que menos pregunta se equivoca”, sentenció.

Operaciones y costos en Panamá

Melo mencionó que en Panamá, los procedimientos estéticos que más se dan son el aumento mamario, la liposucción, lipoescultura y la lipoabdominoplastia.

De acuerdo con el especialista, muchas panameñas deciden operarse en el exterior debido a los altos costos que se dan en el país, y esto se debe a que los medicamentos y productos que utilizan son los correctos, a diferencia de los famosos planes, todo incluido, algo en lo que no está de acuerdo.

Es consciente que los costos en Panamá son más altos, porque los medicamentos o productos a utilizar son de primera, no es el que está vencido. En el exterior, los costos son más bajos, pero vienen con más complicaciones y luego tienen que pagar más de lo que gastaron”, dijo Melo.

“No creo en los planes todo incluido, ni en ‘susu’, que mañana pagas dos o tres dólares. Si el paciente viene le doy el presupuesto de todo, cada paciente tiene su precio… A veces van a Colombia o Venezuela, que son los costos más bajos y que operan en sanatorios que no son tan idóneos y todo eso bajo costo”.

Experiencias- Planes Todo Incluido

Otra de las que ha vivido en carne propia, los resultados de trabajar con planes “todo incluido” ha sido la artista del género urbano, Doris Music, quien confesó tuvo complicaciones en su procedimiento estético. Ella se atrevió a decirlo, tras darse a conocer lo ocurrido con Mayra Sánchez; se realizó una lipoescultura, aumento de senos, y una lipoinyección glútea.

En varias entrevistas, comentó que tuvo mucho dolor en los muslos y fue hospitalizada.

“Me fui a hacer mi masaje, todo bien… Pasaron como 15 días que estaba en Panamá, que me empezó el dolor en las piernas y me salieron tres bolas, en la sala de masajes me dijeron que era por la lipo en los muslos, y yo ah… nunca me dijo te voy a quitar masa en los muslos… Tenía colecciones, tenía pus en varias partes”, confesó en una entrevista a la abogada W. Ortega.

Actualmente, el Ministerio Público mantiene una investigación por la muerte de las dos mujeres, presuntamente fueron víctimas de mala praxis.

Biopolímeros

El cirujano panameño señaló que en Panamá llegan casos de personas con biopolímeros, pero en su caso no ha atendido con tanta frecuencia.

“Biopolímeros es un relleno que no es compatible, la gente lo aplica en los glúteos, después tienen problemas de cómo quitarlo, y va a haber reacción, que puede ser en tres días, meses, un año… se pone en diferentes profundidades, entre la grasa… por eso dice voy a botar pus, es un problema muy serio, y como no sé quitarlo hago con liposucción, lo más que pueda, pero siempre queda …. No mucha frecuencia, pero si me han llegado”, destacó.

Sobre casos complicados, el doctor, con fotografías impactantes, mostró a “Crítica” como algunas pacientes llegan con desastres en sus senos, glúteos y abdomen.

“He atendido muchos casos con complicaciones serias que cuestan mucho repararlas para evitar una muerte”, manifestó.

