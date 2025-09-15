Cobre Panamá anunció la segunda fase de Cobre Emprende

Cobre Panamá anunció el lanzamiento de la segunda fase de su programa Cobre Emprende, iniciativa que busca potenciar pequeños negocios y que, en esta nueva etapa, beneficiará a 60 emprendedores con un capital semilla que promedia los $5,000 dólares.

Esta nueva fase es posible gracias a los recursos generados por la venta del concentrado de cobre, que hoy se transforman en oportunidades reales para los panameños.

La convocatoria está dirigida a quienes participaron en la primera fase, donde más de 60 hombres y mujeres completaron 32 horas de formación en planificación de negocios, gestión financiera, marketing digital y formalización legal. En esa etapa inicial, se formaron emprendedores de Donoso, Omar Torrijos Herrera, La Pintada, San Miguelito, Pedregal y El Chorrillo, quienes ahora tienen la oportunidad de dar el siguiente paso en la consolidación de sus proyectos.

Para acceder al capital semilla, los participantes certificados deberán presentar un plan de desarrollo de negocio, que será evaluado por un comité especializado.

Este apoyo les permitirá poner en marcha sus ideas y convertirlas en proyectos sostenibles que generen ingresos, estabilidad y un mejor futuro para sus familias, ya que los fondos recibidos podrán ser utilizados para la compra de activos fijos, materia prima e insumos incluidos en sus planes de negocio.

Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, expresó: “Para muchos de estos emprendedores, este capital semilla representa un antes y un después en sus vidas. Es un apoyo que les permitirá fortalecer sus negocios y asegurar un mejor futuro para sus familias, demostrando que el cobre se traduce en beneficios tangibles.”

El anuncio se realizó durante la participación de Cobre Panamá en el foro “Tecnología y Nuevos Negocios” de Capital Financiero, donde se presentaron los avances y resultados de esta iniciativa, que ya se consolida como un beneficio tangible para el desarrollo del país.

A lo largo del programa, los participantes han desarrollado ideas en sectores clave para el desarrollo comunitario, como panadería, gastronomía, artesanías, tecnología, turismo local, servicios y moda.

Con esta nueva fase, Cobre Panamá reafirma su compromiso de transformar los recursos minerales en oportunidades sostenibles que fortalezcan el emprendimiento, la innovación y el progreso local.