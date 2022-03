¡Coge, cállate la fucking boca!

La audiencia mundial de los Oscares de la Academia quedó boquiabierta anoche, cuando el actor Will Smith se paró del público, caminó directamente hacia el comediante Chris Rock y le metió un puñetazo.

Rock estaba en una rutina de chistes, burlándose de otros artistas, pero algo que dijo sobre Jada Pinkett Smith, no le gustó a su esposo.

Publicidad

El chiste que le dijo Rock a Jada Pinkett, quien lucía una cabeza rapada, fue: "No puedo esperar a verte en la película G.I. Jane 2". La mujer de Will Smith quedó visiblemente enojada.

En eso, "El Príncipe del Rap", fue hasta Rock y le dio un puñetazo que hasta sonó a través del micrófono.

"Jo, Wao", dijo Rock. "Will Smith just smacked the shit out of me (Will Smith me acaba de sacar la mierda de un trompón)".

"Eso es para que te calles la fucking boca", le gritó Smith cuando ya había vuelto a su asiento.

"Fue un chiste de G.I. Jane", dijo contestó Rock, a lo que Smith gritó aun más fuerte: "¡Saca a mi esposa de tu fucking boca!".

Contenido Premium: 0