Comenenal: CSS fue la que retiró médicos cubanos de Chiriquí

La dirigencia de la Comenenal alega que los 23 médicos de la brigada cubana que inicialmente fueron asignados a Chiriquí, fueron llamados por la dirección general de la CSS para laborar en el nuevo Hospital COVID de la Ciudad Hospitalaria.

En un extenso comunicado, se niega que los intensivistas del hospital regional de David no permitían que médicos cubanos atendieran a los pacientes”.

Algunos intensivistas aceptamos de primera intención trabajar con ellos, pero las autoridades nunca asignaron de manera ejecutiva el trabajo de los cubanos, que de hecho estuvieron en UCI con el Dr.Julio Osorio, una tarde y unos 8 días en UCRE.

Nunca hubo un manual claro de su participación, sobre todo, en lo referente a la responsabilidad legal compartida en caso de que algo no saliese bien y se dieran reclamos por parte de los pacientes. No aclarar esos detalles trajo "gran parte de la resistencia del personal y no sólo en Chiriquí. Lo puede constatar en la capital", destaca la Comenenal.

El gremio médico también rechaza que los intensivistas no vean directamente a sus pacientes, aunque reconocen que es habitual dar instrucciones vía celular.