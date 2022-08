Comerciantes piden aplazar rebaja de 30% en medicamentos

Tras reuniones con laboratorios farmacéuticos, distribuidores de medicamentos, cadenas de farmacias y farmacias independientes, la Cámara de Comercio de Panamá pidió al gobierno aplazar la entrada en vigor del decreto que rebaja en 30% el precio de 170 medicamentos, a partir del 15 de agosto.

Por su parte, la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos (AREDIS) advierte que la implementación improvisada del Decreto genera incertidumbre y presenta serios obstáculos para que pueda iniciar este lunes y solicitan por lo menos 15 días para prepararse.

La medida, que disminuye en un 30% el precio de medicamentos, además de reconocer el descuento adicional del 20% a jubilados, conlleva realizar ajustes de precio de venta al público a aproximadamente 900 productos farmacéuticos, en unas 800 farmacias a nivel nacional.

Según la Cámara, aún no existe claridad de cómo se aplicará este ajuste entre los actores de la cadena de comercialización, dado que las farmacias no pueden hacer frente a la medida por su cuenta, y a su vez los distribuidores no han recibido respuesta concreta de cada uno de los laboratorios farmacéuticos con los que tienen relación comercial.

En tanto, la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) informó que acepta contribuir con el 15%, como tope máximo de descuento, en cada uno de los medicamentos del listado establecido en el Decreto promulgado.

Indican que a partir del lunes 15 y por los próximos seis meses, por cada unidad vendida a los distribuidores, cada laboratorio aplicará hasta el 15% de descuento sobre el precio de facturación al distribuidor por cada unidad vendida en las farmacias”.

Para la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos, si bien FEDEFARMA han revelado el aporte de sus empresas, pero éstas representan sólo una fracción del universo de laboratorios que venden productos a Panamá, y al día de ayer los distribuidores no hemos tenido respuesta formal directa de ningún laboratorio.

Según AEDIS Es responsable advertir que este proceso, tomará más tiempo del que el Gobierno ha otorgado, por lo que, la cadena de abastecimiento no estará preparada para implementar la medida el próximo lunes, generando esto gran incertidumbre en todo el mercado, pero especialmente en los dueños de farmacias.

AREDIS también advierte preocupación por el impacto que esta medida pueda generar para las farmacias en todo el país, puesto que podría dar con desabastecimiento de productos y cierres de negocios. Esto agravará la situación, sobre todo en el interior del país y las afueras de la capital, lugares que son suplidos en su mayoría por las pequeñas farmacias.

Mientras, propietarios de farmacias pequeñas acudieron al despacho del administrador de la Acodeco, para expresar su inconformidad ante decreto que establece descuento en 170 medicamentos y solicitaron que se postergue la vigencia de este decreto.

Nosotros aquí no peleamos margen de ganancia, nosotros estamos aquí peleando una inversión, y le pedimos disculpas a la población panameña, porque el lunes las farmacias van a cerrar las puertas, anunciaron los dueños de pequeñas farmacias.

Por su parte, la los representantes de Farmacias se reunieron ayer con el Ministerio de Salud.

