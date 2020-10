Comunidades de Guna Yala en contra de prohibir uso de mascarillas

La comarca Guna Yala está divida y con opiniones encontradas en torno a la disposición del Congreso General de la Cultura Guna, que prohibió el uso de mascarillas o tapabocas a en la comarca a sus residentes, funcionarios públicos y visitantes, alegando que dicha disposición del Ministerio de Salud (Minsa), vulnera la potestad de tomar decisiones que tienen las autoridades locales.

Comunidades como: Ustupu, Nargana y otras se manifiestan en contra de suspender el uso de la mascarillas.

Por su parte, Eustoquio Gómez, residente de Ustupu, Guna Yala, manifestó que la resolución se hizo sin consultar a las comunidades como plantea el reglamento. Explicó que el Congreso de la Cultura Guna no es una instancia coercitiva no se prohíbe el uso de mascarillas, se recomienda; tampoco se levanta la cuarentena, si las comunidades no lo consideran prudente, es más bien la recomendación.

En tanto, Anelio Merry, miembro del Congreso General Guna, detalló que Congreso Cultural está diseñado para orientar y recomendar, por lo que no tiene mecanismos para obligar a una comunidad o a una persona.

"No está diseñado para eso, no está estructurado para eso, así que no va a haber incidencia de prohibición de mascarillas", señaló.