Con la cuarentena jugamos al colapso económico

El consultor laboral René Quevedo asegura que para finales del 2020, vamos a tener 300 mil nuevos desempleados que se van agregar a los 146 mil que ya existía y advirtió que estamos jugando al colapso económico mientras más se demora la reapertura y se mantenga la cuarentena

Las cifras del desempleo serán entre un 20% a un 22% por lo que se debe levantar la cuarentena total para evitar mayor colapso en la economía, dijo Quevedo en "Al Díaz" con Orlando Mendieta.

"Ya la cuarentena cumplió lo que tenía que cumplir, ahora cada quien que cumpla con su responsabilidad, no podemos tener a todo el mundo preso", manifestó el consultor.

Según el entrevistado a este paso, el encierro sólo va a originar que al final de este año vamos a tener la misma cantidad de trabajadores que había en el 2012.

"Me preocupa un poco la lentitud en la cual se está reabriendo. La cuarentena no tiene ningún sentido, no tiene absolutamente nada, el daño laboral y social que puede causar la cuarentena y que está causando, supera cualquier beneficio sanitario que pueda prometer y que no se ha logrado en 5 meses", alega.

René Quevedo sostiene que la acción que se tomó de liberar por lo menos el tema del último número de la cédula, es un paso a la dirección correcta y la apertura parcial de algunas actividades es una medida en la dirección correcta.

Sin embargo manifestó que lo que se necesita es más velocidad, eliminar todas las restricciones de movilidad en un lapso no mayor de 30 días y reabrir todos los sectores en un plazo no mayor de 60, 90 días.

"Estamos jugando con un colapso económico, ya perdimos 300 mil empleos, cuántos empleos más estamos dispuestos a sacrificar?", dijo.

Reveló que hasta ahora se registran 273 mil contratos suspendidos de los cuales se han reactivado 40 mil o sea el 14% de los contratos suspendidos a 3 meses de haber reiniciado la reapertura, lo que representa un dato preocupante.

A eso hay que agregarle otros 200 mil que han sido suspendido y no han sido registrados, así que hoy tenemos la mitad de los empleos formales del sector privado que están suspendidos y ya no existen, alegó el especialista en materia laboral.

Aparte de todo, es que se está reabriendo solo a un porcentaje de capacidad, es decir con todos estos protocolos sanitarios, el 85 % de las empresas no abrirán con la misma cantidad de trabajadores, pero además solamente el 8% tienen fondo para hacer frente a las liquidaciones,".

"Si no hay consumo no habrá reactivación económica, si no hay consumo no hay venta, si no hay venta no hay ingresos y si no hay ingresos no hay empleo". Hay que reactivar el consumo, detalló.

Además dijo que le preocupa el próximo mes enero, ya que en enero los trabajadores van a regresar a sus empleos y no van a tener dinero para hacer frente a 7 meses de deudas acumuladas.

Alega que el 20% de desempleo será inevitable, no hay manera de que lo podamos evitar, pero lo que se puede hacer es mitigar el impacto social y eso se puede hacer levantando todas las restricciones de movilidad y reapertura.

Quevedo tampoco visualiza el empleo formal por lo menos por un año y medio, ya que todo el empleo que se va a generar, será informal.