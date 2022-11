Concejo Municipal reconoce a periodistas

En el marco de la celebración del día del periodista el Consejo Municipal de Panamá hizo entrega de Pergaminos Oficiales de la Municipalidad a los periodistas: Elizabeth Muñoz de Lao, Eduardo Soto, Blanca Gómez, Víctor De La Hoz y Filemón Medina, por su amplia trayectoria en el periodismo nacional e internacional.

Elizabeth Muñoz de Lao, profesional de más de 35 años de experiencia como reportera, jefa de redacción, editora general, directora del diario Día a Día, entre otros; Eduardo Soto por su parte, fungió como director de noticias de RPC Radio, subdirector de Crítica, director de Panorama Católico; Blanca Gómez, fue presidenta del Colegio de Periodistas de Panamá (CONAPE) y Asesora de la Prensa Internacional de la Asociación Brasileña de Ganado Cebú (ABCZ) de Brasil; Víctor De La Hoz, ha logrado en sus 43 años en el periodismo trabajar en medios radiales, televisivos, prensa escrita donde hoy en día escribe columnas de opinión en el Diario Metro Libre y fungió como corresponsal auxiliar de la Agencia de Noticias France Prees y Filemón Medina ha sido elegido en importantes gremios internacionales como FIP, FELAP, FEPALC, FELATRACCS, WOW, CONATO y actualmente es Secretario General del Sindicato de Periodistas.

El presidente del Concejo, Ramón Ashby Chial expresó su reconocimiento sincero y desprendido para con su trabajo arduo, diario, desafiando obstáculos que ayudan a conocer la verdad de los acontecimientos más importantes de nuestro país.

No es casual este homenaje, al contrario, es muy merecido y por esa razón estamos todos aquí. Debemos madurar y aceptar que la función de los periodistas también nos ayuda a mejorar en nuestras responsabilidades, encaminados a dar lo mejor por nuestra sociedad. Es allí nuestros caminos se encuentran, ya que su labor informativa nos permite conocer no solo el modo de pensar de ustedes, sino que nos sirven de reflejo directo de lo que siente y piensa la gente, aquellos sin voz que no tienen más que recurrir a quienes informan día con día, todo lo que acontece en el país, expresó el representante por Calidonia.

Ashby resaltó que una sociedad madura, realmente democrática, es aquella donde la libertad de expresión es promovida, respetada y consagrada como su principal valor social, no hay libertad más importante que esta.

