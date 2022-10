Concurso Nacional de Oratoria es patrocinado por la Alcaldía

El Concurso Nacional de Oratoria en su versión 2022 tendrá como benefactor a la Alcaldía de Panamá. Este año se desarrolla bajo el tema “Reimaginando la educación en Panamá: El aporte de los jóvenes en la transformación y fortalecimiento del sistema educativo panameño, post Covid”.

Detallan que respaldo de la comuna del distrito capital queda sellado con la firma de un convenio con la Fundación Cable & Wireless Panamá, que organiza este evento desde hace 17 años.

“Persuadir a través de las palabras es una virtud poco vista hoy día y ustedes la tienen, han descubierto ese talento que puede llevarles a influenciar muchas vidas”, dijo el alcalde José Luis Fábrega.

“La fundación C&WP y el municipio estamos contribuyendo a un semillero de líderes. Esta fue una idea que me propuso la vice alcaldesa, Judy Meana, y me ha llenado de satisfacción, no tanto por el beneficio del municipio, sino por la contribución que hacemos a ustedes, que de seguro son un semillero de esperanza, que los hará cambiar muchas vidas”, recalcó Fábrega.

Tras la firma, el alcalde Fábrega como la vicealcaldesa, compartieron un momento con los jóvenes integrantes del concurso, quienes aprovecharon también para tomarse fotos con ambos funcionarios.

En 17 años, el Concurso de Oratoria ha beneficiado a 800 mil jóvenes en todo el país, además, desde 2005 es un evento en que participan como gestores, además de la Fundación Cable & Wireless, la Caja de Ahorros y el Ministerio de Educación.