Conep y Cámara mandan al gobierno, dicen en mesa

El diálogo en la mesa única se reanudó ayer con denuncias del movimiento social de que el Conep y la Cámara de Comercio son los que mandan en Panamá, y por tanto no se han cumplido los acuerdos para la rebaja de 72 productos de la canasta básica, de los medicamentos, la electricidad y la gasolina.

La mesa -que debió abordar una propuesta del gobierno para sumar a la Alianza Pueblo Unido, Anadepo y el Bastión Oriente Chiricano al Diálogo Nacional por la Caja del Seguro Social-, se concentró durante tres horas en incidencias sobre el incumpliento de los acuerdos y la falta de carácter del gobierno para hacer cumplirlos.

El sindicalista Saúl Méndez preguntó a la mesa si sirve de algo estar sentados si lo que se acuerda no se va a materializar, por el chantaje de las mafias empresariales que dicen que no van a cumplir lo que se está acordando, esconden el arroz en sus bodegas y la Acodeco y el Ministerio Público, no hacen nada.

El gobierno habla de lista de medicamentos y las empresas amenazan que no van a distribuirlas, expresó Méndez, resaltando que el problema es que no se tocan los márgenes de ganancias de las mafias que han secuestrado al pueblo con un gobierno cruzado de brazos.

El dirigente del Suntracs denunció que las mafias empresariales están haciendo campañas a través de sus medios de comunicación, para decir que no van a cumplir y castigan al pueblo con alza de precios...estoy hay que pararlo... hay omisión del gobierno.

La ministra Doris Zapata y el viceministro Roger Tejada reclamaron respeto, porque se les ha llamado hasta ineptos y subido el tono de voz. Explicaron que para materializar los acuerdos se cumplen trámites, se han impuesto multas y no son indiferentes frente a lo que está pasando.

