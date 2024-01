¿Consejo de Seguridad en la Corte Suprema?

La separación de poderes del Estado y la independencia judicial en Panamá, se encuentran en entredicho, luego de la presencia de elementos de la inteligencia presidencial en el Palacio Gil Ponce.

Fuentes confiables revelaron a este medio que miembros del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional adscrito a la Presidencia de la República, estuvieron en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, muy probablemente revisando los equipos informáticos del Órgano Judicial.

Esa situación se produce días después que el candidato presidencial favorito para ganar las elecciones: Ricardo Martinelli interpusiera una querella penal contra la presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias por los delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

La querella surge cuando se filtró -presuntamente desde el despacho de María Eugenia- el proyecto de resolución con la no admisión de la casación presentada por la defensa de Martinelli en el caso New Business, una tarea que no le corresponde a ella sino a la magistrada Ariadne García.

Así las cosas, en todo caso las diligencias sobre el equipo informático de la Corte debió ser ordenada por una Subcomisión de Garantías designada por la Comisión de Credenciales y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional y no por miembros del Consejo de Seguridad.

En tanto, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Arauz cuestiona el hecho que muchas de las denuncias contra magistrados demoran tiempo en resolverse en el Legislativo.

“Todo mecanismo de administración de justicia requiere que las denuncias y señalamientos sean atendidos de manera ágil, es decir, el que denuncia aspira a que haya una respuesta y el mecanismo de denuncias en contra de magistrados es un sistema que no opera, que no garantiza respuestas y ese sería el tema institucional”, manifestó el abogado.

Plantea Araúz que “hay un cuello de botella" en la Comisión de Credenciales que normalmente toma un tiempo muy prolongado en analizar los méritos de las denuncias y hace que este tipo de denuncias se conviertan en infructuosas y la ciudadanía se desilusione del mecanismo de poder revisar y atender quejas y señalamientos.

Por su parte, el abogado Luis Eduardo Camacho señala que la Asamblea lo que tiene que hacer “es iniciar la apertura de una investigación, admitir el proceso, admitir una investigación, no estamos hablando de algo sencillo sino de un tema bastante delicado, donde una magistrada está usurpando funciones de otro despacho y tratando de incidir en una decisión”.

En tanto el jurista Alejandro Pérez considera que es importante que esto se investigue, y por ello la Asamblea Nacional tiene que abrir una investigación ya que no se está hablando de cualquier papel que puede inventar cualquiera, sino que se está hablando de un producto terminado, de un esfuerzo de varias personas, que solamente pudo provenir de un despacho de una magistrada y no de la magistrada ponente del recurso de casación por el caso New Business, que interpuso el abogado Carlos Carrillo en nombre de Ricardo Martinelli.

