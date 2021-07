Contragolpe de Pineda a TVN

El diputado del PRD, Raúl Pineda ripostó a los cuestionamientos a la posible asistencia del mandatario Laurentino Cortizo a partidos que realizará el onceno de Panamá en la Copa Oro, en Texas, alegando que hubo presentadores de televisión que asistieron a eventos similares y con gastos cubiertos por la constructora Odebrecht.

La pregunta la formuló un reportero de TVN, alegando que Cortizo había viajado con gastos cubiertos por el Estado, pero Pineda rápidamente contragolpeó: ¿porqué Cortizo no puede ir al partido? Está en el lugar cumpliendo una misión, ¿porqué no puede? Yo no veo ningún problema. He visto presentadores de televisión iendo con plata de Odebrecht a ver juego, incluso de TVN, remató el diputado.

Raúl Pineda se refería a un grupo de periodistas que fueron al Mundial de Brasil, en el año 2014.

El presidente Laurentino Cortizo se encuentra en una gira de Trabajo en Texas, Estado Unidos desde el lunes y retornará al país el 16.

Posterior a estas declaraciones del diputado perredista empezaron a circular imágenes en redes sociales de varios periodistas panameños.

El periodista Álvaro Alvarado -en su cuenta de Twitter- posteó dos fotos junto a otros de sus colegas periodistas, y señaló, “Don Raúl Pineda como yo ando con la verdad, le hago llegar dos fotos, una en Brasil y otra en Rusia. Ambas atendiendo invitación de Cervecería Nacional a los últimos mundiales. Ah y por eso no vendí mi conciencia, ya que he apoyado la ley seca y cárcel para conductores borrachos”.

Por su parte, el diputado Pineda le respondió a Alvarado diciendo, “y me consta su permanente lucha y cero tolerancias a los conductores bajo los efectos del alcohol. ´por supuesto que no veo nada de malo con esa invitación, justo fue lo que dije en la entrevista”.