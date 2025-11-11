Contralor: Funcionarios llegan en taxi y salen en Ferraris

El contralor Anel "Bolo" Flores reveló que las cautelaciones de cuentas y propiedades no solo han alcanzado al exvicepresidente José Gabriel Carrizo y al exalcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, sino que representan solo la punta del iceberg.

El Contralor justificó su mano de hierro afirmando que la justicia penal es inútil si para cuando llega la condena, "los bienes no existen", lo que obliga a la Contraloría a ejecutar secuestros inmediatos para recuperar el botín antes de que sea "escondido" o "traspasado a terceros".

El saqueo al patrimonio nacional exhibido por la Contraloría es de proporciones históricas.

Flores confirmó ante el país que las cautelaciones de cuentas, propiedades y otros activos —incluyendo casos de juntas comunales—, ya ascienden a una cifra cercana a los $42 millones de dólares.

Pese a que se negó a revelar los nombres de los próximos en caer, el Contralor lanzó un escalofriante aviso a quienes formaron parte de la "cofradía delincuencial": la "lista es importante" y la investigación "va a seguir".

Las cautelaciones no solo continuarán, sino que seguirán atacando el patrimonio de todos aquellos que no puedan justificar su riqueza.

La ciudadanía, indignada, ha sido testigo de la "burla" que representa ver a exfuncionarios que "llegó en taxi y salen en Ferraris", una imagen que, según Flores, irrita profundamente al pueblo panameño.

El Contralor aseguró que su misión es hacer justicia de una forma radical: el pueblo no solo quiere ver a los responsables tras las rejas, sino que "quiere es que le devuelvan el dinero que se robaron".

Esta cruzada está lejos de terminar, y con "varios más andando", la Contraloría promete que el desfalco de los $30,000 millones de la deuda externa no quedará impune.



Proceso judicial de Brands en firme

Por otro lado, "Bolo" Flores confirmó que ya está en firme el proceso judicial por enriquecimiento ilícito contra Héctor Brands, exdiputado y exdirector de Pandeportes.



Subrayó que la Contraloría ha entregado al Ministerio Público la pieza clave: una "auditoría que refleja que esta persona tiene un enriquecimiento que no puede justificar", dijo



Tema del contralor es escabroso

Sobre el trabajo de su antecesor, el excontralor Gerardo Solís, y si se estaba siendo investigas, Flores dijo que el tema es escabroso. y que de momento "no te puedo ahondar en ese tema..."

A pesar de su negativa a dar detalles, el Contralor no dejó pasar la oportunidad de lanzar una crítica velada sobre el papel de su predecesor en la pasada administración:

"...pero sí, yo creo que tal vez hubo un poco de complacencia por el gobierno central" deslizó Flores, sugiriendo que hubo una supuesta falta de rigor en el control de las finanzas públicas que contribuyó al "derroche" y la crisis fiscal.

Aseguro que este asunto se maneja con extremo sigilo y secretismo dentro de su despacho.