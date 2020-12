ContrataciÃ³n de mÃ©dicos extranjeros provoca renuncia en Consejo Consultivo

El decano de la Facultad de Medicina de Panamá, Enrique Mendoza, presentó su renuncia a la designación como miembro del Consejo Consultivo rechaza el ejercicio de médicos extranjeros en el país.

En una nota, dirigida al ministro de Salud. Luis Francisco Sucre, Mendoza explica que a lo largo de meses "he insistido en la adopción de medidas de mitigación efectivas frente al reaceleramiento de la pandemia producida por el SARS-COV 2".

Mendoza expresa su desacuerdo "con la inercia política, el predominio de los intereses económicos y la falta de liderazgo que están conduciendo al fallecimiento de centenares de panameños y al contagio de miles de nuestros compatriotas con la infección viral".

Aclara que ha sido consistente "en mi posición de que no se debe permitir el ejercicio de la medicina a ciudadanos extranjeros que no cumplan con las leyes de la República.



Para el hasta hoy consultor, "a lo largo de décadas hemos establecido mecanismos legales y académicos que permiten garantizar los conocimientos y las competencias de los profesionales de la salud que tienen la responsabilidad de cuidar la vida de los istmeños. Para mí no es posible aceptar que un daño colateral de la pandemia viral sea la ignorancia y la destrucción de esos mecanismos".

En la carta al minitro Sucre, Mendoza expresa que "a lo largo de este año de pandemia hemos trabajado en la Facultad de Medicina, en la Comisión Nacional de Docencia Médica, en el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina y en el Consejo Técnico de Salud logrando el ingreso de 400 médicos internos a los hospitales nacionales y preparando el inicio de labores de más de cien médicos generales en el mes de enero y 200 médicos residentes a partir del primero de febrero 2021. Todos ellos escogidos de acuerdo a las leyes nacionales".