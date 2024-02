CORTE BUSCA IMPEDIR CANDIDATURA DE ZULAY

La Corte Suprema de Justicia es nuevamente utilizada para tratar de sacar de carrera a otro candidato presidencial. En esta ocasión los cañones se enfilan contra Zulay Rodríguez, antes fue Ricardo Martinelli.

El catedrático Miguel Antonio Bernal dijo que las magistradas de Gaby no ejecutan el fallo de inconstitucionalidad de la ley 406 de 20 de octubre de 2023, pero si desatan una arbitraria e ilegal persecución contra Zulay. ¿Hacia dónde llevan con sus arbitrariedades?, preguntó.

La candidata por libre postulación indicó que “la última encuesta los tiene locos. Ayer (martes) fue el impresentable de Presupuesto, y hoy sacan otro capítulo de la novela mexicana", puntualizó la también diputada. Para el 29 de febrero la quieren imputar por blanqueo de capitales.

Rodríguez expresó que primero sacaron a Ricardo Martinelli de la contienda electoral y ahora me quieren sacar a mi. Quieren eliminar a los dos candidatos con opción que no son del agrado de los poderes de este país. Siempre estuve en contra de lo que le estaban haciendo a Ricardo Martinelli y sabía que después de él venían por mí, pero en mi caso, la Corte no puede saltarse el plazo de seis meses de investigación, añadió.

Si quieren violarme todos los derechos como se lo hicieron a Martinelli, mejor no tengamos elecciones y pongan de presidente al esbirro de los poderes económicos para mantener la luz más cara, la comida más cara, sin empleos, sin oportunidades, sin medicamentos, manifestó Zulay.

